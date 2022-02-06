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KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu - Son Dakika

KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu

06.02.2022 11:49

Kastamonu'da eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Kastamonu'da eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Kentin sahil ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından İnebolu- Abana kara yolunda heyelan meydana geldi.

Karadeniz sahil yolunun İnebolu Limanı geçişinde meydana gelen heyelanda yamaçlardan kopan taş ve toprak kütleleri kara yoluna düştü.

Yamaçlardaki ağaçlar da kökünden sökülerek yola indi. Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri yolun tek şeridini beton bariyerlerle kapatarak önlem aldı.

Sahil yolunun Evrenye ve İlişi köyleri arasındaki bazı bögelerde heyelan nedeniyle kara yolunda yarıklar oluştu. Karayolları ekipleri bu alanlarda dolgu çalışması yaptı.

Heyelan meydana gelen bölgelerde geçişin tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu

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Toprak Kayması, Karadeniz, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Eriyen kar suları heyelana neden oldu - Son Dakika


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