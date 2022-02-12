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KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu - Son Dakika

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

12.02.2022 10:38
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

Kastamonu'da eriyen kar sularının heyelana yol açması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kastamonu'da eriyen kar sularının heyelana yol açması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İnebolu- Abana kara yolunda yamaçlarda yer yer çökme heyelan meydana geldi.

İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alınarak, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatıldı.

Ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu
KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

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Karadeniz Sahil Yolu, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu - Son Dakika


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