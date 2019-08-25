Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
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Kastamonu'da eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddet uyguladığı öne sürülen karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. İfadesinde eşini kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kastamonu'da eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddet uyguladığı öne sürülen karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Toklukaya köyü Yele Mahallesi'nde F.S. ile kocası Y.S. arasında tartışma çıktı.

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Kastamonu, İnebolu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:45 
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