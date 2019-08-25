Kastamonu'da eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
1 saat önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddet uyguladığı öne sürülen karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. İfadesinde eşini kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddet uyguladığı öne sürülen karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Toklukaya köyü Yele Mahallesi'nde F.S. ile kocası Y.S. arasında tartışma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:45
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