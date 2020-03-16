Kastamonu'da esnaf, fahiş fiyatlara karşı litrelik kolonyayı 16 liradan satıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da esnaf, fahiş fiyatlara karşı litrelik kolonyayı 16 liradan satıyor - Son Dakika

Kastamonu'da esnaf, fahiş fiyatlara karşı litrelik kolonyayı 16 liradan satıyor

6 saat önce

Kastamonu'da faaliyet gösteren bir market, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından talebi artan 125 gramlık dezenfektan jelini 5, bir litre kolonyayı ise 16 liraya satışa sundu.

Kastamonu'da faaliyet gösteren bir market, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından talebi artan 125 gramlık dezenfektan jelini 5, bir litre kolonyayı ise 16 liraya satışa sundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri fahiş fiyata satanlara yönelik Türkiye genelinde denetimler sürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların ürünleri fahiş fiyata satan iş yerlerini şikayet etmeleri de isteniyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 40 yıldır faaliyet gösteren bir marketin sahibi Yunus Emre Tuna, böyle bir habere konu olmaktan dolayı hem mutlu olduğunu hem de üzüldüğünü belirtti.

Kolonya firmasının ürünlere yüzde 40 zam yapacağını söylediğini anlatan Tuna, "Yüzde 40 fazla satan firmaları da hoş karşılamak gerekir. Bu yanlış anlaşılsın istemeyiz. Yüzde 40 zamlı satmak istemedik. Biz zararını kabul ettik. İnsanların yanında olmak istedik. Diğer esnaf kardeşlerimizden de böyle zamanlarda para değil insanlığı ön planda tutulmalarını isteriz. Buna istinaden bir şeyler yapmak istedik." dedi.

Kolonya satışında raflardaki fiyat etiketlerini de kaldırdıklarını ifade eden Tuna, şunları söyledi:

"İnsanlar fiyatların normal olduğunu görünce fazla almak istiyorlar. Biz tabii ki satmak isteriz ancak herkesin işini görmek istiyoruz. Bir müşteri 10-15 tane ya da koliyle almak istiyor. Bizim amacımız herkesin işini görmek. Dezenfektan fiyatlarının 20-25 liraya satıldığını gördük. Bizim elimizde öncelerden aldığımız dezenfektan vardı. Bunları geçen yıl 5 liraya satıyorduk. Bu şu an bir ihtiyaç maddesi gibi oldu. Biz 5 liraya sattığımız ürünü 5 liraya satmaya devam ediyoruz."

Kastamonu'da esnaf, fahiş fiyatlara karşı litrelik kolonyayı 16 liradan satıyor

Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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