KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

29.04.2022 21:14

Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte aniden bastıran sağanak ve bazı rögarların tıkanması sebebiyle cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı caddelerde ulaşım kısa süreli aksadı.

Sürücüler ile yayalara zor anlar yaşatan yağış sırasında tıkanan rögarlar, belediye ekiplerince temizlendi.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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