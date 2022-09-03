Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

03.09.2022 17:46
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu- Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu AA muhabirine, alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.

Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, " Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor." dedi.

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Kaynak: AA

Kastamonu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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