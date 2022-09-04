Kastamonu'da etkili olan sağanakta 400 ev iş yerinde su tahliyesi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da etkili olan sağanakta 400 ev iş yerinde su tahliyesi tamamlandı

04.09.2022 12:25
Kastamonu'da etkili olan sağanakta 400 ev iş yerinde su tahliyesi tamamlandı

KASTAMONU'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle suyla dolan 400 ev ve iş yerindeki tahliye işlemi bitti.

KASTAMONU'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle  suyla dolan 400 ev ve iş yerindeki tahliye işlemi bitti. Çatı uçması sonucu yaralanan 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kastamonu merkezde dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kuvvetini artırarak sağanağa dönüştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerinde de su baskınları oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi. Budamış Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil içinde bulunan 3 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında sıyrıklar bulunan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.Sel sonucu 400 ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldiği bildirilirken belediye ve itfaiye ekipleri, gece boyu sel suyunun tahliyesi için çalışma yaptı. Yapılardaki su vidanjörlerle tahliye edildi. Çatısı uçan binada da onarım çalışması başlatıldı, halk, normal yaşantısına geri döndü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, sel sularının getirdiği çöpleri temizledi.


YORUMLAR
500
Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi BURDUR GÖLÜ SAHİLİ MOR RENGE BÜRÜNDÜ BURDUR GÖLÜ SAHİLİ MOR RENGE BÜRÜNDÜ
Kaynak: DHA

Kastamonu, Fırtına, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da etkili olan sağanakta 400 ev iş yerinde su tahliyesi tamamlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 12:25:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da etkili olan sağanakta 400 ev iş yerinde su tahliyesi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement