Kastamonu'da etkili olan sağanakta 400 ev iş yerinde su tahliyesi tamamlandı

KASTAMONU'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle suyla dolan 400 ev ve iş yerindeki tahliye işlemi bitti. Çatı uçması sonucu yaralanan 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kastamonu merkezde dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kuvvetini artırarak sağanağa dönüştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerinde de su baskınları oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi. Budamış Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil içinde bulunan 3 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında sıyrıklar bulunan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.Sel sonucu 400 ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldiği bildirilirken belediye ve itfaiye ekipleri, gece boyu sel suyunun tahliyesi için çalışma yaptı. Yapılardaki su vidanjörlerle tahliye edildi. Çatısı uçan binada da onarım çalışması başlatıldı, halk, normal yaşantısına geri döndü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, sel sularının getirdiği çöpleri temizledi.