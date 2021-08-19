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Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı

19.08.2021 23:56

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnebolu'da cami ve bazı iş yerlerini su bastı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnebolu'da cami ve bazı iş yerlerini su bastı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Kastamonu, bu selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı işyerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalışıyor.

Sağanak yağış İnebolu'da halen etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu'da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin'e 13 kilogram Bozkurt'a 8 kilogram ve Abana'ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu, İnebolu, Abana, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası cami ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika


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