Kastamonu'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti - Son Dakika
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Kastamonu'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti

03.09.2022 19:35
Kastamonu'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti

Kastamonu'da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.

Kastamonu'da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. Göle dönen sokaklarda araçlar yolda kaldı.

Kastamonu'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. İl merkezinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler ise göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Göle, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti - Son Dakika
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