Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

28.03.2022 10:15

Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Cide'ye bağlı Yurtbaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kezban Alan'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin ortasında kalan 80 yaşındaki Kezban Alan yanarak hayatını kaybederken, yine evde bulunan kızı 55 yaşındaki Malike Alan ise köy sakinleri tarafından yaralı olarak evden çıkarıldı.

Yangın sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Malike Alan Cide İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

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Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti

Kastamonu, Hisarcık, Yangın, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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