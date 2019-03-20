Kastamonu'da Ev Yangını
2 saat önce
Kastamonu'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu
'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.
İsmail Bey Mahallesi Ulubey
Sokak'ta Orhan ve İsmail Desdireci'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:28 Kaynak: AA
Depremde Enkaza Dönen Evde Yangın Çıktı, Aile Sinir Krizleri Geçirdi
İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada
Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı
70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira