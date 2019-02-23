Kastamonu'da Evden Ayrılan Kişiden Haber Alınamıyor
53 dakika önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 57 yaşındaki Mehmet Yetgin'in bulunması için çalışma yürütülüyor.
Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 57 yaşındaki Mehmet Yetgin'in bulunması için çalışma yürütülüyor.
Alınan bilgiye göre, Gökbelen köyü Elmacık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yetgin, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı.
Yetkin'in gece eve dönmemesi üzerine ailesi, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine jandarma, AFAD
ve UMKE ekipleri, Yetkin'in bulunması için arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla çalışma başlattı.
Yetkin'i arama çalışmaları devam ediyor.
Kaymakam Hasan Doğan
, Belediye Başkanı Serkan Uçar
ve Özel İdare Müdürü Mustafa Arslan
da köye giderek, arama çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:22 Kaynak: AA
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