Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Evden Hırsızlık İddiası

Kastamonu'da Evden Hırsızlık İddiası

45 dakika önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 5 evden bazı eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da Evden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde 5 evden bazı eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Göynükler köyündeki evlerden bazılarının kapısının kırıldığını gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Köye gelen ekipler, yaptıkları incelemede, birbirine yakın evlerden mutfak tüpü, odun motoru gibi eşyaların çalındığını belirledi.

Olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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