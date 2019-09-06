Kastamonu'da evi yanan ailelere yardım

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evleri yanan ailelere Türk Kızılay tarafından yardımda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alatarla köyü Kuşçuoğlu Mahallesi'nde yaşayan Kamil Kuşçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Kuşçu'ya ait ahır ile akrabası Yakup Kuşçu'ya ait eve de sıçradı.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayda 2 ev ve ahır tamamen yandı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi görevlileri, aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuşçu ailelerinin başına üzücü bir olay geldiğini dile getirdi.

Bu tür olaylarda mağdurların yanında olduklarını belirten Güzel, "Yangınzede ailemize ilk etapta kullanmaları için yatak, battaniye, ocak ve gıda kolisi yardımında bulunduk. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.