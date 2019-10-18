Kastamonu'da evi yanan aileye Türk Kızılayı'ndan yardım

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Araç ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.



Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde evi yanan aileye yaşam malzemesi yardımı yaptı. Yardım hakkında konuşan Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, "Türk Kızılay Kastamonu Şubesi olarak Araç ilçesi Boyalı Tavşanlı köyünde evi yanan Ahmet Tıkır ve ailesine gıda malzemesi, iki adet açılır yatak, mutfak eşyası, battaniye, gazlı ocak ve yasam malzemesi yardımında bulunduk. Aileye geçmiş olsun diyoruz. Sizlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Türk Kızılayı sizlerle el ele" dedi.



Araç ilçesi Tavşanlı köyünde önceki gün Ahmet Tıkır'a ait üç katlı evde yangın çıkmış, yangında evde bulunan eşyalar ve üst katlar büyük zarar görmüştü. - KASTAMONU