Kastamonu'da evinde 63 sağlık kurulu raporu bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da, evinde 63 sağlık kurulu raporu ile tıbbı malzemeler bulunan kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir kişinin medikal malzeme kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin ikametgahında yapılan aramada, çeşitli niteliklerde 467 tıbbi malzeme, 18 farklı kişi adına düzenlenmiş 63 sağlık kurulu raporu, 60 çeşit ilaç, çeşitli niteliklerde 9 tıbbi cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.