KASTAMONU - Evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, kadın figürlü tarihi obje, baston şeklinde tarihi obje, 2 tarihi eser niteliğinde metal kap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 2 dedektör ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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