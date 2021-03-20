KASTAMONU - Evrenye bıçağı üreticileri "coğrafi işaret" sevinci yaşıyor - Son Dakika

Kastamonu'da, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle coğrafi işaret alarak tescillenen, tüm parçaları el işçiliğiyle yapılan Evrenye bıçağının üreticileri mutluluk yaşıyor.

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şakir İşeri, AA muhabirine, ismini ilçeye bağlı Evrenye köyünden alan bıçağın tescili için geçen yıl şubatta Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirtti.

Sürecin ardından Evrenye bıçağına coğrafi işaret verildiğini belirten İşeri, "Evrenye bıçağı, tarihi 14-15. yüzyıllara dayanan, coğrafi işaret almayı çoktan hak etmiş bir üründür. Evrenye'de, bir dönem Osmanlı ordusuna süngü bıçak verilen bu meslek, fabrikasyon ürünler nedeniyle ölmeye başladı. Son zamanlarda yöresel ürünlere ilgi, merak arttıkça 'Bu bölgede coğrafi işaret alabilecek ürünlerimiz var.' dedik. Odamızın ve İnebolu'nun ilk coğrafi tescilli ürünü Evrenye bıçağı oldu." dedi.

Evrenye bıçağını yapacak genç usta yetiştirmek istediklerini dile getiren İşeri, " İstanbul'da kuvvetli lobisi olan bir memleketiz. Onlar da gittikleri yerlere Evrenye bıçağı hediye ederlerse bundan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Bıçak ustası Ahmet Fethi Çelikel ise Evrenye bıçağını yapmanın oldukça zor olduğuna işaret ederek, "Günde en fazla 10 bıçak yapabiliyoruz. İşçiliği çok zor. Coğrafi işaret alındığı için çok mutluyuz. Bundan sonra işlerimizin artmasını bekliyoruz. Coğrafi işaret ile kalitemizi daha fazla kişiye ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Kazım Özdemir de 50 yıldır bıçakçılık yaptığını, coğrafi işaret alınmasından mutlu olduklarını kaydetti.