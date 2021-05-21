Kastamonu'da fabrikadan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin mermer silim makinesi motorunun bakır alaşımlı bağlantı kablolarını kestikleri ve makine üzerindeki motor kapaklarını söktükleri tespit edildi.

Ekipler, kontrol sırasında, mermer silim makinesinin arkasına gizlenen S.K. ve İ.S'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çördük köyünde devriye faaliyeti sırasında bir maden şirketi sahasında el feneriyle kontrol yaptı.

Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde bir mermer fabrikasından kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

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