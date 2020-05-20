Kastamonu'da feci kaza...Devrilen traktörün altında kaldı: 1 Ölü - Son Dakika

Kastamonu'da feci kaza...Devrilen traktörün altında kaldı: 1 Ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Dağçatağı köyünde ormanlık alandan kesimden dönen bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Dağçatağı köyünde ormanlık alandan kesimden dönen bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tosya'da ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dağçatağı köyünde iddialara göre ormanlık alanda kesim yaptıktan sonra iftara yetişmek isteyen R.Ç, dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenle kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Traktörün altında kalan R.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından ihbar üzerine Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaza yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan inceleme sonrası R.Ç'nin cenazesi, cenaze aracına konularak Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı