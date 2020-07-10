Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 10 sanıktan 9'una hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 9'una hapis cezası verildi, 1 sanık ise beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa K. ile Fatih G. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Mustafa K. ile Fatih G, son savunmalarında, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla sanıklardan Enes Ç, Mehmet B. ve Burak Y'yi 6 yıl 3 ay, Ömer T'yi 4 yıl 2 ay, Mustafa K'yi 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ali K, İsa S, Hüseyin D. ve Rıza I'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Fatih G'nin ise beraatine hükmetti.