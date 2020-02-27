Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası

6 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile Hande K. ve Hakan A. katıldı.

Sanıklardan Mehmet A. beraatini talep ederek önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Hakan A. da suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Hande K. ise örgütle bir bağının bulunmadığını söyledi.

Sanıklardan Hakan A'yı 6 yıl 3 ay, Mehmet A'yı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme heyeti, Hande K. hakkında beraat kararı verdi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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