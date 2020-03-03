Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası

6 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Osman G, Hamza G, Fatih G. ve Esat B. ile avukatları katıldı. Cevdet Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Esat B, duruşmada yaptığı savunmada, örgütle bir bağı bulunmadığını, örgüte yardım da etmediğini öne sürerek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Esat B'yi örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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