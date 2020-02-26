Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri ise beraat etti.

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri ise beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Çağlar G, Rumeysa K, Huriye E. ve Fatma İ. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Huriye E, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.

Terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını öne süren Huriye E, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Huriye E'yi FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Kastamonu, Huriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zehra'nın intiharına neden olmakla suçlanan eski sevgilisi beraat etti
Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat Sincan'da tankları yürüten Orgeneral Hikmet Köksal, hayatını kaybetti Elektronik tebligat ile 260 milyon lira tasarruf sağlandı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:55:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]