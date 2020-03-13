Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

27 dakika önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Nuray A, S.K. ve R.K. katıldı.

Sanıklardan Nuray A, terör örgütüyle bağının bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Nuray A, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Nuray A'yı FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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