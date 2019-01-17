Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Fetö Sanığına 4 Yıl 2 Ay Hapis

Kastamonu'da Fetö Sanığına 4 Yıl 2 Ay Hapis

1 saat önce

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'da Fetö Sanığına 4 Yıl 2 Ay Hapis, System.String[]
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Habibe D. katıldı.


Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, 2013 yılında üniversite eğitimi sırasından örgüte ait yurt ve evlerde kaldığını söyledi.

Telefonuna ByLock'u Esra isimli bir kişinin yüklediğini öne süren Habibe D, "Bu programa girmeye çalıştım ancak giremedim. Daha sonra programı sildim. Ev ve yurtlarda sohbetler oluyordu. Ara sıra katılıyordum. Devlet yurdu çıktıktan sonra örgütle bir bağım kalmadı." dedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rihanna, Kozmetik Markasına Verdiği Adı Kullanan Babasını Mahkemeye Verdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu Formanın İçine Seni Beni Koy Daha Fazla Gol Atardık

Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:56:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Fetö Sanığına 4 Yıl 2 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]