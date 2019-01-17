Kastamonu'da Fetö Sanığına 4 Yıl 2 Ay Hapis
1 saat önce
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu
'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Habibe D. katıldı.
Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, 2013 yılında üniversite eğitimi sırasından örgüte ait yurt ve evlerde kaldığını söyledi.
Telefonuna ByLock'u Esra isimli bir kişinin yüklediğini öne süren Habibe D, "Bu programa girmeye çalıştım ancak giremedim. Daha sonra programı sildim. Ev ve yurtlarda sohbetler oluyordu. Ara sıra katılıyordum. Devlet yurdu çıktıktan sonra örgütle bir bağım kalmadı." dedi.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:21 Kaynak: AA
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