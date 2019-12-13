Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

7 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Selçuk Ç. ile tutuksuz sanıklar Erkan P. ve Ekrem G. katıldı.

Selçuk Ç, savunmasında örgütle bağının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Selçuk Ç'yi "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Kastamonu, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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