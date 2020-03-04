Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Zeliha S. katıldı.

Sanık, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti. Terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını öne süren Zeliha S, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi
Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]