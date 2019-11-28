Kastamonu'da FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kastamonu'da dün gözaltına alınan S.Y'nin FETÖ ile iltisaklı dershanelerde yöneticilik yaptığı belirlenmişti.
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