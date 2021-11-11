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Kastamonu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Kastamonu'da fidanlar toprakla buluştu

11.11.2021 14:57
Kastamonu'da fidanlar toprakla buluştu

Kastamonu'nun İnebolu, Taşköprü, Tosya, İhsangazi ve Bozkurt ilçelerinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun İnebolu, Taşköprü, Tosya, İhsangazi ve Bozkurt ilçelerinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çuhadoruğu mevkisinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Baycar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını söyledi.

Etkinlik kapsamında Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak 252 milyon fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirten Baycar, "Bu seneki etkinlik biraz daha anlam taşımakta. Çünkü biraz daha hedefi artırmış olduk. 252 milyon fidanı bu yıl itibarıyla toprağa kavuşturmuş olacağız." dedi.

İnebolu Orman İşletme Müdürü Ayhan Kılıç ise etkinlik kapsamında 300 elma, erik, kestane, ceviz, kızılcık, ahlat, biberiye, ladin, sedir ve kocayemiş fidanının toprakla buluşturduklarını anlattı.

Etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri fidan dikimi ile bilgi verdi. Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu ve can suyu verildi.

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü, etkinliğe katılanlara bere ve atkı hediye etti.

Taşköprü

Taşköprü ilçesinde bin fidan toprakla buluşturularak can suları verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kornapa köyü mevkisinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, gazetecilere, "Çocuklarımıza küçük yaşta orman sevgisini aşılayarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakıyoruz. Geleceğe nefes olarak İlçe Jandarma Komutanlığımızın da örnek bir davranışıyla meyve fidelerimiz ve fidanları birlikte toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Bozkurt

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleşen "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" seferberliği kapsamında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara yaklaşık bin fidan dağıtıldı.

Bozkurt Orman İşletme müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dağıtımı törenine katılan Kaymakam Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, vatandaşlara kestane ve akasya fidanı verdi.

Tosya

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çaykapı köyü mevkisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Ferhat Özen, törende yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü önderliğinde her sene ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de çevre bilincinin kazandırılacağı ve sağlıklı bir toplumun yetişmesi için faydalı olacağına inandığı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Çınkır ise etkinlik hakkında bilgiler vererek, 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

İhsangazi

İhsangazi İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mesut Coşkun, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Mili Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende 60 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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