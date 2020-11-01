Kastamonu'da fırıncıdan "askıda ekmek" kampanyası - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırın işleten Hasan Özdemir, ihtiyacı olan vatandaşlar için "askıda ekmek" uygulaması başlattı.

Fırın işletmecisi Özdemir, AA muhabirine, İstanbul'da 25 yıl fırın işletmeciliği yaptıktan sonra mesleğini İnebolu'da sürdürdüğünü söyledi.

Askıda ekmek uygulaması için özel dolap yaptırdığını ve üzerine "İhtiyaç sahipleri ekmek alabilir" yazısı astığını belirten Özdemir, "Salgın döneminde çalışamayanlar ve tüm ihtiyaç sahipleri için askıda ekmek uygulamasını başlattım. Bu kampanya ile vatandaşlara destek olmak istedim." dedi.

Her ekmeği poşete koyarak dolaba yerleştirdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Biz de eski bir Osmanlı geleneğini yeniden yaşatalım istedik. Fırının dışına koyduğumuz dolaptan isteyen herkes ücretsiz ekmek alabilir. Biz fırın işletmesi olarak dolapta ekmek bittikçe tekrar dolduruyoruz. Böylece ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde birlik ve beraberliğimiz ve dayanışma ruhumuzu yeniden hatırlatmak istedik."