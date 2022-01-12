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Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü - Son Dakika

Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

12.01.2022 15:20

Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak yağış ve lodos etkili oluyor.

Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Denizde 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 metreyi bulan dalgalar sebebiyle balıkçılar, barınaklarına dönmek zorunda kaldı. Dev dalgalar ise sahili dövdü. Fırtına sebebiyle denizin üzerinde köpekler birikirken, denizin rengi ise kahverengine büründü.

Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü
Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü
Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü
Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü
Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü
Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü
Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

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Batı Karadeniz, Kastamonu, Fırtına, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü - Son Dakika
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