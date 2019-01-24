Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu

Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kadından biri tutuklandı, diğeri sınır dışı edildi.

Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kadından biri tutuklandı, diğeri sınır dışı edildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Abana İlçe Emniyet Amirliği ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbek uyruklu Z.M. ile Gürcisten uyruklu D.T'yi gözaltına aldı.

Abana İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.T. "fuhşa aracılık ettiği" gerekçesiyle tutuklandı, Z.M. ise sınır dışı edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Abana, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:08:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]