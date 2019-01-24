Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Kastamonu'nun Abana ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kadından biri tutuklandı, diğeri sınır dışı edildi.
Kastamonu
'nun Abana
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kadından biri tutuklandı, diğeri sınır dışı edildi. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Abana İlçe Emniyet Amirliği ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbek uyruklu Z.M. ile Gürcisten uyruklu D.T'yi gözaltına aldı.
Abana İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.T. "fuhşa aracılık ettiği" gerekçesiyle tutuklandı, Z.M. ise sınır dışı edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:49 Kaynak: AA
Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi
PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi
2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi