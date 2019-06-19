Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

1 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlından 8'i tutuklandı.

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı, System.String[]
Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlından 8'i tutuklandı.
Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan operasyonda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinden gelen jandarma ekiplerinin de desteğiyle, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 27 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
İlk etapta 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 18 şüpheli yakalandı. İfadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi hakkında ise adlı kontrol kararı verildi.
Düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:06 Kaynak: AA
gözaltı, fuhuş operasyonu, kastamonu, operasyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız? Ünlü iş adamı Aydın Doğan'a mahkemeden iyi haber! İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 02:24:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]