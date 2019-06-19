Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

31 dakika önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi ve çevre köylerinde jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi ve çevre köylerinde jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.
Taşköpü ilçesi ve çevre köylerde fuhuş yapıldığına yönelik ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 
Jandarmadaki sorguları süren 9 şüphelinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:56 Kaynak: DHA
Jandarma, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Mansur Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 08:27:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]