Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçede fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilerin izine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 2 kadın ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kadınların da sınır dışı edileceği öğrenildi.


Polis, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
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