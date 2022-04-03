Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor

03.04.2022 19:16
Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde geçici köprünün yolla bağlantısının yükselen çay sularında yıkılması nedeniyle 13 haneli mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde geçici köprünün yolla bağlantısının yükselen çay sularında yıkılması nedeniyle 13 haneli mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Güllüce köyü ile köye bağlı Kaşbaşı Mahallesi'nin arasından geçen Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesi, eriyen kar sularıyla yükseldi.

Bölgede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden sonra yıkılan köprünün yerine beton menfezlerle yapılan geçici köprünün yolla bağlantı kısımları çayda su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı.

Güllüce Köyü Muhtarı Erol Turan, AA muhabirine Kaşbaşı Mahallesi'nde 13 hanenin yaşadığını belirterek, "Mahallenin ilçe ile ulaşımı şu anda yok ama olumsuz bir durum söz konusu değil. Köyümüz için taşkın riski oluşturmuyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kitlesel yok oluşa karşı ne yapılabilir? Kitlesel yok oluşa karşı ne yapılabilir? Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber oldular Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber oldular

Kastamonu, Sel, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 19:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement