Kastamonu'da genç kızın balkondan düştüğü anlar kamerada - Son Dakika

Kastamonu'da genç kızın balkondan düştüğü anlar kamerada

Son Güncelleme: 23.09.2023 13:37

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. Genç kızın 3'üncü kattan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü.

Hayatını kaybeden genç kızın balkondan düşme anı kamerada

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalan Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç kızın balkondan düşme anı kamerada

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Funda Coşkun'un balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak yardım istiyor.

Kaynak: İHA

Funda Coşkun, Kastamonu, Boyner, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kastamonu'da genç kızın balkondan düştüğü anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da genç kızın balkondan düştüğü anlar kamerada - Son Dakika
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