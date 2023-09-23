Kastamonu'da genç kızın balkondan düştüğü anlar kamerada

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. Genç kızın 3'üncü kattan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalan Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Funda Coşkun'un balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak yardım istiyor.