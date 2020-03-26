Kastamonu'da gençler 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için seferber oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da gençler 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için seferber oldu

6 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü görev alan gençler, jandarma ekipleriyle, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardım ediyor.

Kastamonu'da gençler 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için seferber oldu, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü görev alan gençler, jandarma ekipleriyle, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardım ediyor.

Abana Kaymakamlığının koordinesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

İletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, grubun tedarik ekibini oluşturan Abana Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın başkanlığında yürütülen faaliyetlerde gönüllü görev alan Abana Gençlik Derneği de yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazandı.

Yaklaşık 10 kişilik ekip kuran gençler, merkez, mahalle ve köylerden gelen talepleri dönüşümlü şekilde karşılayarak vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Zeytinlik Mahallesi'nde yaşayan ve ihtiyaçları gençler tarafından karşılanan 68 yaşındaki Mehmet Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarına inandığını söyledi.

Gençleri görünce mutlu olduğunu anlatan Aşık, "Şimdiye kadar tüm ihtiyaçlarımı kendim gördüm, hala görebilecek durumdayım ama devletimizin bizlerin sağlığı için böyle bir tedbiri var. Çarşıdan ihtiyaçlarımız vardı, gençlerimiz eksikliklerimizi giderdi. Allah onlara hayat boyu sıkıntı yüzü göstermesin. Bizler gibi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymalarını istiyorum." dedi.

"Büyüklerimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Abana Gençlik Derneği Başkanı Ebubekir Meşe de yaşanılan bu zor günleri, ellerinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine destek olarak geçirdiklerini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Meşe, şunları kaydetti:

"Bizler Abana gençleri olarak bu hizmetlerin içindeyiz. Bu zor günlerde yaşlı vatandaşlarımız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve kendilerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz gençler, gücümüzün son damlasına kadar yanınızda olacağız. İnşallah bu sıkıntılı günleri de atlatacağız. Tekrar mutlu ve huzurlu günlerimize döneceğiz. Sizden istediğimiz, evde kal Türkiye."

Jandarma ekipleri ise köy köy gezerek 65 yaş üstündeki vatandaşların ihtiyacını gideriyor.

Ekipler devriye faaliyetleriyle vatandaşları gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş üstündeki vatandaşların temel gıda, ilaç ve her türlü ihtiyaçlarının temin edilerek ikametlerine kadar ulaştırıldığını bildirildi.

Kastamonu, Jandarma, Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:44 Kaynak: AA

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