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Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi - Son Dakika

Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi

08.07.2021 18:44

Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi -Kastamonu'da gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın canlandırıldığı kurtarılma...

Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi

- Kastamonu'da gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın canlandırıldığı kurtarılma tatbikatına, sahil güvenliğe ait helikopter ile botta destek verdi. Denizde helikopter ile tekneden alınan yaralının kurtarıldığı anı ise sahilde yüzen vatandaşlar meraklı gözlerle takip etti. Nefesleri kesen tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kastamonu'nun ev sahipliğinde üç gün süren 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Kastamonu'nun Abana ilçesine bağlı Hacıveli Koyu girişinde gerçekleştirilen kampta, Kastamonu'nun yanı sıra Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den gelen gönüllü 140 sağlık çalışanı eğitime tabi tutuldu. Tatbikatlarda senaryo gereği çoklu yaralanmalarda olay yeri yönetimi, olay yeri güvenliği, arazide kriz anını yönetme, doğru zamanda uygun sağlık merkezine hasta nakli gibi konular canlandırıldı. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de dağcılık konusunda destek verdiği eğitim, başarıyla tamamlandı. Eğitim ve tatbikatlarda Abana Belediyesi ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemesi konusunda destek verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının da katıldığı tatbikat alkış topladı

Abana ilçesinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikata 140 UMKE gönüllüsünün yanı sıra TGSG-96 İnebolu Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, DEGAK-3 Timi, Jandarma İz Takip Timi, Kastamonu AFAD, Türkiye Kızılayı, Kastamonu JAK Timi ve Abana İtfaiyesi ekipleri de katıldı.

Tatbikat öncesinde çevre güvenliği alındı. Protokol üyelerinin ve vatandaşlarında yakından takip ettiği tatbikatta senaryo gereği denizde boğulan ve bir bacağı kopan vatandaşın kurtarılması canlandırıldı. Denizde boğulan vatandaşlar Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sudan çıkartılarak tekneye alındı. Teknede bir bacağı kopmuş halde yaralı bekleyen vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ile bölgeye gelinerek tekneden alındı. Helikopter ile yaralı vatandaşın tekneden kurtarıldığı anlar sahilde yüzen vatandaşlar tarafından da merakla izlendi. Büyük heyecana sahne olan kurtarılma anında sedyeyle yaralı vatandaşlar tekneden alınarak helikoptere çıkartıldı. Ardından helikopter, yaralı şahsı hastaneye ulaştırmak üzere güvenlik bir bölgeye iniş yaptı. Helikopter, bölgeden ayrılırken sahildeki vatandaşlar tarafından da alkışlandı.

Diğer boğulma vakasında da Sahil Güvenlik Komutanlığı ile UMKE ekipleri, senaryo gereği denizde boğulan bir vatandaşın kurtarılmasını canlandırdı. Denizde boğulan vatandaş, bota alınarak sahile çıkartılması sağlandı.

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki kazazede kurtarıldı

Diğer tatbikatta da senaryo gereği uçuruma yuvarlanan otomobildeki kazazede kurtarıldı. İlk olarak otomobilde sıkışan yaralılara Kastamonu UMKE, Kastamonu JAK Timi ile Abana İtfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan kazazedeler sıkıştıkları yerden kurtarılırken, daha sonra Kastamonu UMKE ekipleri, uçurumdan ip yardımıyla kendilerini sarkıtarak yine ip yardımıyla kazazedelerin bulunduğu sedyeyi uçurumdan başarıyla çıkarttı. Uçurumdan ip yardımıyla kurtarılan kazazede, kayalıklarda bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İz takip köpekleriyle kayıp vatandaşlar bulundu

Diğer tatbikatta da Kastamonu AFAD, Kastamonu UMKE ve Jandarma İz Takip Köpek Unsuru, senaryo gereği enkaz altında kaybolan vatandaşların bulunmasını canlandırdı. İz takip köpekleri yardımıyla ağır yaralı halde bulunan kazazede, enkaz altında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Son tatbikatta ise kimyasal sızıntıdan etkilenen bir vatandaşın rahatsızlanması canlandırıldı. Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer sızıntısı yüzünden rahatsızlanan vatandaş, özel kıyafetli UMKE ekiplerince özel ilaçlarla dezenfekte ettikten sonra hastaneye kaldırılmasını sağladı. Bu esnada UMKE ekipleri, tanka dokunan vatandaşın yakınları ile de mücadele etti.

"3 gün süren kampın başarıyla tamamlayan ekiplerimize başarılar diliyorum"

Tatbikatı yakından takip eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Yaklaşık 140 UMKE personelinin katılımıyla Kastamonu'nun en güzel ilçelerinden Abana ilçemizde 3 gün süren bir kamp eğitim çalışmanız oldu. Bu eğitim çalışmanızı da bugün gerçekleştirdiğiniz muhteşem bir tatbikatla sonlandırdınız. Bugün yaklaşık 1 saat süren tatbikatla önce bir trafik kazasına akabinde bir kimyasal madde sızıntısına ve yine devamında enkazdan yaralı kurtarma tatbikatına akabinde suda kaza geçirmiş bir vatandaşımızın önce helikopter yardımıyla kurtarılması akabinde de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşımızın yine güvenli bir şekilde kurtarılarak kıyıya alınması tatbikatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. UMKE AFAD bu anlamda JAK timlerimiz arama kurtarma faaliyetlerinde bir babanın evlatları gibi birbirlerine kenetlenmiş bir şekilde müthiş bir uyumla hem ilimizde hem ülkemizde hem dünyada bize ihtiyaç duyan topaklarda müthiş bir başarı hikayesi yazıyorsunuz" dedi.

Programın ardından eğitimlere katılan ve tatbikatı başarıyla tamamlayan sağlık çalışanı gönüllülerine sertifika verildi.

Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sahil Güvenlik, Helikopter, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi - Son Dakika


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