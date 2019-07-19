Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)
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Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)

38 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendiği iddia edilen 82 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendiği iddia edilen 82 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoğunoluk köyünde, mevlitte ikram edilen yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Taşköprü Devlet Hastanesine başvurdu.
Yedikleri yemekten zehirlendiği ileri sürülen 82 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Öte yandan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)
Kastamonu, Yoğunoluk, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:59 Kaynak: AA
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