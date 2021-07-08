Kastamonu'da "giysi kumbaraları" ile eski kıyafetler ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi tarafından tüm mahallelere yerleştirilecek olan 100 adet Giysi Kumbaraları'nın konumlandırılmasına başlanıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Giysi Kumbaraları'nda biriken eski giyeceklerin bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, önemli bir bölümü de fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak. Kastamonu Belediyesi, kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri kapsamında çeşitli projeler yürütüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini gün geçtikçe genişleten belediye, bu kapsamda kullanılmış giyim/tekstil atıklarının (giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tül, perde, battaniye, nevresim vb. ), evsel atıklardan ayrı olarak toplanarak, bu atıkların öncelikli olarak yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazandırılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

"Bu hafta içinde tamamlanacak"

Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada bugüne kadar belirlenen mahallelere 28 adet kumbara yerleştirildiğini, özellikle nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu mahallelerimize kumbara sayısını da artırarak, bu hafta içinde tamamının konumlandırılacağını söyledi.

Vatandaşların kullanılmış giysi ve ayakkabılarını çöp yerine bu kumbaralara bırakarak hem ihtiyaçlı ailelere yardım edebileceğini hem de dolaylı yoldan ekonomimize katkı sağlayacağını belirten Başkan Vidinlioğlu; "Atıklarımızı çöp depolama alanımıza çöple beraber gitmesini önleyeceğiz ve söz konusu atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması son derece önemli. Kullanılabilir durumda olan giysi, ayakkabı vb. eşyaları ayrıştırarak belediyemiz bünyesinde yer alan Sosyal Marketimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şimdiden halkımız tarafından çok ilgi gören bir çalışmamız. Bu bizi daha da mutlu ediyor. Yardımlaşmayı, paylaşmayı seven bir toplumuz, bu projenin en önemli yanı da zaten bu. Kime ne verdiğimizi bilmeden, alanın da kimden yardım aldığını bilmediği bir olanak sağlanacak. Özetlemek gerekirse 'sağ elin verdiğini sol elin görmediği' bir proje diyebiliriz" dedi.

Projenin şehrin geneline yayılacağını belirten Vidinlioğlu, Giysi Kumbaraları Projesi kapsamında vatandaşlarımız dilerlerse belediyemizi arayarak evlerinde olan tüm eski giysilerini evlerine gelen görevlilerimize teslim edebileceğini dile getirdi. Haber Servisi

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