Son dakika gündem: KASTAMONU - Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Sekecek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden arkadaşları, Sekecek'i toprağın altından çıkardı.

Alınan bilgiye göre, İhsangazi Belediyesince Kastamonu Caddesi Cami Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borularını yenileyen Yılmaz Sekecek'in üzerine toprak göçtü.

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