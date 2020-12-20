Kastamonu'da güvercinler Sinop'ta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Kastamonu'da güvercinler Sinop'ta sokak hayvanları unutulmadı

20.12.2020 15:17
Kastamonu'da güvercinler Sinop'ta sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken güvercinleri, devriye görevini yapan polis ekibi besledi, Sinop'ta hayvanseverler aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken güvercinleri, devriye görevini yapan polis ekibi besledi, Sinop'ta hayvanseverler aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Abana ilçesinde sessizliğin hakim olduğu kent meydanındaki onlarca güvercin aç kalmasın diye polis ekibi tarafından çalışma yürütüldü. Bu kapsamda devriye faaliyetleri sırasında meydana gelen polisler, kuşlara arpa, mısır ve buğday karışımından oluşan yem verdi.

Çok sayıda güvercin kendilerine şefkat gösteren polis ekibinin etrafını sardı.

Öte yandan yemleme çalışmalarının ardından ekipler ilçe merkezindeki uygulama faaliyetlerine devam etti.

Sinop'ta faaliyet gösteren Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını beslemek için Sinop Valiliği ve duyarlı vatandaşlar tarafından temin edilen köpek ve kedi mamalarını kent merkezi ve köylere götürülerek doğaya bıraktı.

Dernek üyesi Derya Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamada, aç kalan sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Düzenli olarak her hafta yaptığımız sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerimizi özellikle bu salgın döneminde daha da yoğunlaşarak sürdürüyoruz." diyen Ertekin, şunları kaydetti:

"İnsanlar, yasak nedeniyle hafta sonları sokağa çıkamıyor. Dolayısıyla hayvanlar da aç kalıyor. Biz de dernek üyeleri olarak, Valilikten aldığımız özel bir izinle 28 kişiden oluşan 'Sokak Hayvanlarını Besleme Grubu'nu oluşturduk. Şimdi bu özel izin kapsamında sokak hayvanlarını sadece kent merkezinde değil, kırsal kesimde, köylerde ve sanayi sitesi gibi yerlere giderek onları besliyor ve onlarla ilgileniyoruz. Ayrıca havaların soğuması ile birlikte hasta olan, yaralanan hayvanlarla ilgilenerek, onları kliniklere getirip bakım ve tedavilerini yaptırıyoruz. Bu kapsamda hayvansever vatandaşlarımızdan aç kalan sokak hayvanlarını beslemede kendilerinden destek bekliyoruz. Onları kendi kaderlerine bırakmamalıyız."

Kastamonu, Polis, Abana, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da güvercinler Sinop'ta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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