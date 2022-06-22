Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

22.06.2022 15:38
Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Serdar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun sürücüsü öğrenilemeyen 48 GC 156 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. Yaralılar, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

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Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı 'İstiklal EC' ekibine teşekkür belgesi 'İstiklal EC' ekibine teşekkür belgesi
Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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