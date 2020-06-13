Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alatarla köyü yolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ramazan Özsoy yönetimindeki hafif ticari araç, Kurusaray köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Zumra Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Özsoy, Zefure Özsoy ve Selda Özsoy ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kastamonu, Taşköprü, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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