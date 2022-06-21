Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

21.06.2022 23:59
Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 GC 156 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Serdar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan yaralılar, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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