Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

42 dakika önce

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 67 TF 318 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden 20 AJT 87 plakalı otomobil, Kastamonu- Taşköprü kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Ethem (9), Sıla (13), Adil (39), Kerime (34) ve Melek Türkoğlu ile otomobildeki Tunahan (25) ve Tuğba Zeliha Yıldız (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Taşköprü, Kastamonu, Güncel
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