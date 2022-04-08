Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.
Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda H.D'yi yakaladı.
H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
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