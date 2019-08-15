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Kastamonu'da halk oyunları gösterisi

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde, Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkenin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Kastamonu'da halk oyunları gösterisi, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde, Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkenin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Bulgaristan, Güney Kore, KKTC ve Hindistan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin, ülkelerine özgü kıyafetlerle sergiledikleri gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptığı açıklamada, festivalin 18 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Festivali Taşköprü'nün kültür ve dini turizmini tanıtmak amacıyla yapıyoruz. Sarımsağımızı, Pompeiopolisimizi ve Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin okuduğu ilçemizi tanıtmak için yapıyoruz." dedi.
Herkesi festivale davet eden Çatal, "Festivalimize farklı ülkelerden halk oyunları ekipleri katılıyor. Bu ülkeleri, birlik, beraberlik, kardeşliğimizin yayılması için çağırıyoruz. Bu arkadaşlar diğer ülkelerde de Taşköprü sarımsağını, dini turizmi, Pompeiopolis'i anlatsın diye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Taşköprü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:51 Kaynak: AA
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